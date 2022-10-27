Орехи помогают молодым людям побороть хандру и депрессию

Если съедать горсть орехов каждый день, то укрепится иммунитет, повысится настроение и снизится риск хронических заболеваний.

Орехи - это самый лучший перекус, который только можно придумать.

Они отлично устраняют голод. После них гарантированно не захочется есть два-три часа, в то время как после йогурта, хлебцов или банана потянет перекусить уже через час-полтора.

Ежедневная порция орехов поможет повысить настроение, преодолеть депрессию и невроз, особенно молодым людям.

Миндаль - это природный антиоксидант, содержащий большое количество витамина Е.

Именно этот орех препятствует развитию хронических воспалений, помогает укрепить иммунную систему и победить различные инфекции.