Орехи помогают молодым людям побороть хандру и депрессию
2022-10-27 00:42
Если съедать горсть орехов каждый день, то укрепится иммунитет, повысится настроение и снизится риск хронических заболеваний.
Орехи - это самый лучший перекус, который только можно придумать.
Они отлично устраняют голод. После них гарантированно не захочется есть два-три часа, в то время как после йогурта, хлебцов или банана потянет перекусить уже через час-полтора.
Ежедневная порция орехов поможет повысить настроение, преодолеть депрессию и невроз, особенно молодым людям.
Миндаль - это природный антиоксидант, содержащий большое количество витамина Е.
Именно этот орех препятствует развитию хронических воспалений, помогает укрепить иммунную систему и победить различные инфекции.
Опубликовано: Наталья Павлова
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