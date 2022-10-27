Как обрезать малину, чтобы получить хороший урожай

Здоровый и плодовитый куст - это результат правильного ухода. А один из его важных составляющих - обрезка побегов.

Малину надо обрезать регулярно - урожай будет лучше и собирать его проще.

Если обрезкой пренебречь, то плодоношение станет ухудшаться от года к году, кусты ослабнут и начнут болеть, поражаться вредителями.

Обрезают растения в октябре или ноябре, разные виды требуют своего подхода.

Обрезка летней малины

Делается осенью, когда собран урожай и двухлетние побеги подсохли. В порядке исключения при нехватке времени обрезка проводиться перед приходом зимы в теплые дни.

Как это делать:

удалить побеги, которые плодоносят и лишние молодые;

оставить 4-6 самых сильных веток (на метр квадратный - до 10-12 штук);

первыми убирают корневые побеги сбоку (сгодятся как новые черенки);

обрезать нужно слабые ветки, а также те, что очень выгнуты и ниспадают к земле;

обрезке подвергают больные ветки или зараженные вредителями;

можно укоротить побеги, которые разрослись: они начнут куститься и дадут больший урожай;

обрезанные ветки сжигаются;

удалять надо корневые отростки, которые выходят в междурядья, иначе урожай будет хуже и собирать его будет сложнее.

Обрезка осенней малины

Ее тоже делают осенью (можно весной), но техника немного отличается:

убираются побеги, растущие у земли после сбора урожая;

укорачиваются лишь однолетние побеги (ниже точки плодоношения), на следующий год они убираются полностью.

Как обрезать после осенней посадки

Побеги саженцев обрезают на несколько сантиметров над землей. Это нужно, чтобы развивались новые сильные ветки. Также обрезка после посадки помогает предупредить появление грибка.

Почему нужно отказаться от обрезки

Лучше всего обрезать малину осенью. Хороший месяц для этого - ноябрь. Лишние побеги не будут забирать влагу, свет, питание.

Отказаться от обрезки нужно поздней осенью, иначе растение будет плохо переносить морозы и может пострадать от болезней и вредителей.

Для неустойчивых к морозу видов малины лучше подойдет весенняя обрезка. При этом можно удалить подмерзшие зимой ветки.

Инвентарь

Для обрезки малины нужны секатор (удаляет сухие побеги), ножницы (для живых веток) и в обязательном порядке перчатки. После процедуры все инструменты нужно дезинфицировать.

Проводить обрезку надо в погожий день, сырая погода не способствует быстрому заживлению срезов.