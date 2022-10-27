Кабмин Германии одобрил проект продажи каннабиса совершеннолетним

Немецкое правительство согласовало проект, который позволит продавать каннабис взрослому населению Германии.

В четверг Кабинет министров ФРГ опубликовал одобренный проект, который позволит совершеннолетнему немецкому населению законно приобретать каннабис.

В проекте утверждается, что продажа каннабиса гражданам Германии будет производиться после верификации их возраста в специализированных точках не более 20-30 грамм в одни руки.

Также правительство ФРГ намеревается согласовать закон, который позволит частным жилищам выращивать до трёх кустов каннабиса на каждого взрослого жителя.