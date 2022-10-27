Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание от Путина

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал Владимиру Зеленскому послание от Владимира Путина о возможности диалога между двумя странами.

Он рассказал, что накануне встречался с российским лидером, который попросил его передать послание украинскому коллеге.

Умару Сисоку Эмбало утверждает, что Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским.

По мнению Зеленского, такие заявления президента России являются спланированной риторикой, направленной на граждан РФ и поддерживающих ее стран.