Илон Маск пришёл в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
2022-10-27 01:18
Американский бизнесмен Илон Маск посетил штаб-квартиру компании Twitter, которую намерен приобрести.
Предприниматель Илон Маск опубликовал видеозапись, на которой видно, как он зашёл в главный офис американской компании Twitter, принеся с собой раковину, при этом никак не объясняя свой поступок.
По данным газеты Bloomberg, Маск намеревается успешно закрыть сделку по покупке корпорации, создавшей мессенджер Twitter, уже в грядущую пятницу.
Примечательно, что ранее Илон Маск хотел купить Twitter за $44 миллиарда, однако сделка внезапно сорвалась, позднее возобновившись на новых условиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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