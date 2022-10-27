Россия пообещала сбивать американские спутники, если их будут использовать в украинском конфликте
2022-10-27 01:19
Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов во время выступления на Генассамблее ООН заявил о возможных ударах по спутникам США.
Он пояснил, что американские коммерческие спутники могут стать целями для ударов, если будут задействованы в украинском конфликте.
По его словам, компоненты гражданской инфраструктуры в космосе активно используются в событиях на Украине.
Воронцов отметил, что такие действия Запада подвергают риску мирную космическую деятельность.
Опубликовано: Светлана Репина
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