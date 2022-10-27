Арестович рассказал, что ситуация в Херсонской области изменилась не в пользу Киева
2022-10-27 01:23
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется не в пользу Киева.
По его словам, туда было переброшено дополнительно около шести российских батальонно-тактических групп.
По данным Арестовича, в этом регионе находится не менее 30 таких групп, а это огромная военная сила.
Он также отметил, что в Херсонской области собраны военные с высоким уровнем подготовки.
Опубликовано: Светлана Репина
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