Арестович рассказал, что ситуация в Херсонской области изменилась не в пользу Киева

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется не в пользу Киева.

По его словам, туда было переброшено дополнительно около шести российских батальонно-тактических групп.

По данным Арестовича, в этом регионе находится не менее 30 таких групп, а это огромная военная сила.

Он также отметил, что в Херсонской области собраны военные с высоким уровнем подготовки.