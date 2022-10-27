Берлускони похвастался рождением 17-го внука

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони во время выступления в сенате рассказал, что у него родился 17-й внук.

Берлускони в течение 9 лет не выступал в сенате, поскольку был исключен из верхней палаты парламента из-за обвинений в мошенничестве.

Он сказал, что особенно счастлив снова оказаться в сенате, особенно в день рождения очередного внука.

Берлускони напомнил, что его возвращение стало возможным благодаря выбору, который сделали граждане Италии.