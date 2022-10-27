Премьер-министр Франции: никто не заинтересован в ускоренном вступлении Украины в ЕС

2022-10-27 01:37

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС не соответствует интересам самого союза и Киева.

Она напомнила, что в июне Совет ЕС единогласно предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. 

Борн уточнила, что стране нужно пройти трудоемкий и долгий путь без смягченных требований.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Украине необходимо провести ряд важных реформ, чтобы вступить в Евросоюз.

Опубликовано: Светлана Репина