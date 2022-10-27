Собаки способны точно оценивать поведение людей
2022-10-27 02:00
Японские ученые изучили, могут ли собаки осуждать человека за плохие поступки.
Оказалось, что могут.
Психологи из университета Киото изучили реакцию собак с целью выяснить, могут ли лохматые питомцы осуждать людей за некомпетентность.
Они доказали, что в процессе длительного эволюционного процесса рядом с людьми собаки научились буквально считывать человеческое поведение.
Они понимают, кто из людей щедрее и дружелюбнее. При этом собаки активно реагируют на поведение людей своей мимикой.
Наиболее точно оценивают поведение чловека самки. Они охотнее контактируют с людьми, чем самцы, и выражают при этом разные реакции.
Опубликовано: Наталья Павлова
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