Собаки способны точно оценивать поведение людей

Японские ученые изучили, могут ли собаки осуждать человека за плохие поступки.

Оказалось, что могут.

Психологи из университета Киото изучили реакцию собак с целью выяснить, могут ли лохматые питомцы осуждать людей за некомпетентность.

Они доказали, что в процессе длительного эволюционного процесса рядом с людьми собаки научились буквально считывать человеческое поведение.

Они понимают, кто из людей щедрее и дружелюбнее. При этом собаки активно реагируют на поведение людей своей мимикой.

Наиболее точно оценивают поведение чловека самки. Они охотнее контактируют с людьми, чем самцы, и выражают при этом разные реакции.