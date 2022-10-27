Рианна записала песню к фильму Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда»
2022-10-27 02:07
28 октября выйдет новый сингл Рианны «Lift Me Up» из грядущего сиквела Marvel « Черная пантера: Ваканда навсегда».
Песня, написанная Темсом, лауреатом премии «Оскар» Людвигом Йоранссоном, режиссером Рианны и Райаном Куглером, была записана в пяти странах и спродюсирована Йоранссоном.
Ожидаемое возвращение Рианны к музыке было написано как дань уважения покойной звезде Panther Чедвику Боузману, который умер в августе 2020 года в возрасте 43 лет.
Это первый сингл Рианны с 2016 года.
Опубликовано: Светлана Репина
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
В США осталось дизельного топлива на 25 дней
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Компания Exxon нашла новые месторождения нефти в Гайане
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО