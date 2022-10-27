Рианна записала песню к фильму Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда»

28 октября выйдет новый сингл Рианны «Lift Me Up» из грядущего сиквела Marvel « Черная пантера: Ваканда навсегда».

Песня, написанная Темсом, лауреатом премии «Оскар» Людвигом Йоранссоном, режиссером Рианны и Райаном Куглером, была записана в пяти странах и спродюсирована Йоранссоном.

Ожидаемое возвращение Рианны к музыке было написано как дань уважения покойной звезде Panther Чедвику Боузману, который умер в августе 2020 года в возрасте 43 лет.

Это первый сингл Рианны с 2016 года.