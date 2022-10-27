Компания Exxon нашла новые месторождения нефти в Гайане
2022-10-27 02:11
Exxon Mobil Corp открыла два новых месторождения в скважинах Sailfin-1 и Yarrow-1 на блоке Stabroek на шельфе Гайаны.
По данным консалтинговой фирмы Rystad, на долю Гайаны приходится треть нефти, обнаруженной в мире с тех пор, как Exxon впервые добыла нефть в стране в 2015 году.
В Rystad утверждают, что 11 млрд баррелей извлекаемой нефти, обнаруженные до нынешнего открытия, должны сделать страну мировой нефтяной державой в ближайшие годы.
Ожидается, что к концу этого десятилетия общий объем добычи в Гайане превысит миллион баррелей в день.
Опубликовано: Светлана Репина
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Компания Exxon нашла новые месторождения нефти в Гайане
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