Компания Exxon нашла новые месторождения нефти в Гайане

Exxon Mobil Corp открыла два новых месторождения в скважинах Sailfin-1 и Yarrow-1 на блоке Stabroek на шельфе Гайаны.

По данным консалтинговой фирмы Rystad, на долю Гайаны приходится треть нефти, обнаруженной в мире с тех пор, как Exxon впервые добыла нефть в стране в 2015 году.

В Rystad утверждают, что 11 млрд баррелей извлекаемой нефти, обнаруженные до нынешнего открытия, должны сделать страну мировой нефтяной державой в ближайшие годы.

Ожидается, что к концу этого десятилетия общий объем добычи в Гайане превысит миллион баррелей в день.