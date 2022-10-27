В США осталось дизельного топлива на 25 дней

По данным Управления энергетической информации, США столкнулись с дефицитом дизельного топлива, поскольку спрос резко растет в преддверии зимы. В стране осталось топлива на 25 дней.

Директор Национального экономического совета Брайан Диз заявил Bloomberg TV, что запасы дизельного топлива неприемлемо низки, и рассматриваются все варианты для увеличения предложения и снижения цен.

Дизель используется для перевозки грузов, а также для питания строительных, сельскохозяйственных и военных машин и оборудования.

Средняя цена дизельного топлива по стране на 24 октября составляет 5,34 доллара за галлон — на 1,63 доллара больше, чем в прошлом году.