Bloomberg: США собираются смягчить ограничения по ценам на российскую нефть

Издание Bloomberg сообщает, что в США пересматривают условия ограничений, касающихся цен на российскую нефть.

По данным источников, Вашингтон вынужден смягчать ограничения из-за повышения рисков на финансовых рынках и скептицизма инвесторов.

На данный момент ввести потолок цен на нефть из России согласились только страны G7 и Австралия.

Ожидается, что ограничения будут введены с 5 декабря. Ранее лимит цены планировалось установить на уровне 60 долларов за баррель.