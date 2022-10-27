Bloomberg: США собираются смягчить ограничения по ценам на российскую нефть
2022-10-27 02:26
Издание Bloomberg сообщает, что в США пересматривают условия ограничений, касающихся цен на российскую нефть.
По данным источников, Вашингтон вынужден смягчать ограничения из-за повышения рисков на финансовых рынках и скептицизма инвесторов.
На данный момент ввести потолок цен на нефть из России согласились только страны G7 и Австралия.
Ожидается, что ограничения будут введены с 5 декабря. Ранее лимит цены планировалось установить на уровне 60 долларов за баррель.
Опубликовано: Светлана Репина
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