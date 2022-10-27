В Совете Федерации рассказали, почему у их здания в Москве появилась военная техника

Совет Федерации опубликовал в своем Telegram-канале пояснения по поводу присутствия военной техники у его здания в Москве.

Сообщается, что на улице Большая Дмитровка проводились плановые учения Федеральной службы охраны.

С 25 по 27 октября учения должны пройти также у Дома правительства, Госдумы и комплекса зданий президентской администрации.

Во время учений планируется отработать действия по пресечению террористических угроз, задержания правонарушителей, тушения огня, оказания медицинской помощи.