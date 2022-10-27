Белый дом отверг обвинения в давлении на Израиль из-за поставок оружия на Украину

координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти не пытаются оказывать давление на Израиль из-за его отказа поставлять оружие на Украину.

Кирби сказал, что США уважают решение Израиля и признают, что этот вопрос каждое государство решает самостоятельно.

Он отметил, что для создания площадки и механизма по предоставлению содействия странам проводятся встречи контактной группы по Украине.

По словам Джона Кирби. На данный момент 50 стран в той или иной степени оказывают поддержку Украине.