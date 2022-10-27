Верка Сердючка за исполнение во Львове песни на русском понесет наказание

Речь идет про штраф за нарушение местного законодательства. Хотя не исключено, что после заседания к артисту могут быть приняты и более серьезные меры.

Во Львовской области с сентября 2018-го года запрещено использование русского языка. При этом 49-летний Андрей Данилко не просто разговаривал на русском - он еще исполнил на нем несколько хитов, сообщает СтарХит.

Видео с мероприятия увидели местные депутаты, они сразу организовали проверку.

"Будем рассматривать все это на комиссии. Во Львове такие вещи должны быть невозможными. Чтобы такие вещи не происходили, прежде всего должно быть сознание субъекта предпринимательства", - заявил инициатор проверки Святослав Шеремет.

Речь идет про штраф за нарушение местного законодательства. Хотя не исключено, что после заседания к артисту могут быть приняты и более серьезные меры.

Певец и шоумен после февраля не покинул пределы Киева и остался жить в своих апартаментах с видом на Крещатик. В Россию он перестал приезжать после 2014-го года, но готов был выступить на корпоративах в любой другой стране.

Правда, в Россию он не сможет попасть даже при большом желании: как и некоторым другим артистам, критиковавшим РФ, ему запрещен въезд в страну на 50 лет.