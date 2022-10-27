Песню Вики Цыгановой заблокировал YouTube

Композиция «Вагнер» всего за несколько часов вошла в топ рейтинговых треков, клип набрал 10 миллионов просмотров.

Автор хита, муж Виктории Вадим Цыганов расказал PROZVEZD, как создавалась эта композиция. По словам поэта и продюсера, эта песня - о героях, которые идут до конца « За родину».

"Она родилась после поездки на Донбасс. Планировал пробыть там 3 дня, а остался на 27", - Виктории Цыгановой, отметил супргуг, исполнение далось с трудом. Она 2 месяца подходила к микрофону и отходила обратно. Но, когда все получилось, песня "набрала фантастические цифры" по просмотрам.

Вадим отметил, что блокируют клипы Цыгановой на YouTube не впервые. Что касается последнего произведения, то его поставили в блок, когда хит набрал 10 миллионов.

"Но просмотры всё равно растут. Сами люди делают клип на аудиодорожку. Американцам тоже понравилась песня, что можно почитать в комментариях", - отметил автор песни.

И добавил, что в связи с премьерой композиции они с Викторией дали уже не одно интервью, в том числе и зарубежным радиостанциям.