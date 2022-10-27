Исследование подтверждает более высокий риск тромбоза при использовании вакцины AstraZeneca
Случаи тромбоза более часты после вакцины против Covid от AstraZeneca, чем после вакцины от Pfizer/BioNTech, говорится в исследовании, опубликованном в четверг, 27 октября.
«После первой дозы (вакцины AstraZeneca) существует на 30% более высокий риск тромбоцитопении по сравнению с первой дозой (вакцины Pfizer/BioNTech)», — сообщается в исследовании, опубликованном в British Medical Journal.
Исследование BMJ, проведенное с использованием данных о состоянии здоровья миллионов пациентов в нескольких странах Европы и США, подтверждает, что эти тромбозы чаще возникают после введения вакцины AstraZeneca, даже если их частота остается очень низкой: 862 случая на более чем один миллион привитых.
Риск, по-видимому, увеличивается после первой дозы. После второй разницы между вакцинами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech нет.
Что касается вакцины Johnson & Johnson, данные скорее указывают на повышенный риск, но недостаточно четко, чтобы исследователи могли сделать откровенный вывод.
Опубликовано: Тарас Медведев
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