Исследование подтверждает более высокий риск тромбоза при использовании вакцины AstraZeneca

Случаи тромбоза более часты после вакцины против Covid от AstraZeneca, чем после вакцины от Pfizer/BioNTech, говорится в исследовании, опубликованном в четверг, 27 октября.

«После первой дозы (вакцины AstraZeneca) существует на 30% более высокий риск тромбоцитопении по сравнению с первой дозой (вакцины Pfizer/BioNTech)», — сообщается в исследовании, опубликованном в British Medical Journal.

Исследование BMJ, проведенное с использованием данных о состоянии здоровья миллионов пациентов в нескольких странах Европы и США, подтверждает, что эти тромбозы чаще возникают после введения вакцины AstraZeneca, даже если их частота остается очень низкой: 862 случая на более чем один миллион привитых.

Риск, по-видимому, увеличивается после первой дозы. После второй разницы между вакцинами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech нет.

Что касается вакцины Johnson & Johnson, данные скорее указывают на повышенный риск, но недостаточно четко, чтобы исследователи могли сделать откровенный вывод.