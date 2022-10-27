Сирия сообщает об израильской воздушной атаке в районе Дамаска
2022-10-27 08:42
Израильские авиаудары нанесли удары по целям в окрестностях сирийской столицы Дамаска, что стало третьим подобным нападением за неделю, сообщают сирийские государственные СМИ.
Сирийские военные заявили, что рано утром в четверг израильские ракеты были выпущены по объектам близ Дамаска и что средства ПВО “противостояли ракетной агрессии и сбили большинство из них”. Сообщений о жертвах не поступало.
По данным сирийской армии, атака последовала за аналогичными авиаударами в пятницу и редкой дневной воздушной атакой в понедельник, в результате которой был ранен солдат.
Опубликовано: Силивончик Алина
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