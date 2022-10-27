И в «раю» есть темные пятна: какие минусы омрачают жизнь в Новой Зеландии

Недвижимость и аренда в больших городах в этом государстве дорогая, из-за высокой влажности в домах образуется плесень, а солнце очень жгучее.

Нередко страны, которые находятся за "тридевять земель", кажутся чудесными и заманчивыми. Но на поверку оказывается, что все не так, и в реалии приходится сталкиваться с не самыми приятными моментами.

К примеру, путешественники отметили, что даже в стране, которую называют чудом света, есть не радужные моменты. Речь идет о Новой Зеландии.

Дорогие недвижимость и аренда

Хотя русская диаспора с радостью примет экспатов в свой круг, но крышу над головой найти непросто. Недвижимость и аренда в больших городах в этом государстве очень дорогая. Кроме всего прочего, стоимость аренды здесь набивают китайцы и индусы, которые стремятся на «безопасный островок» для спокойной старости.

Озоновая дыра

Озоновый слой над Землей в этом месте очень тонкий, и это чувствуется по силе солнечных лучей. С непривычки можно обгореть после краткой прогулки до ближайшего магазина.

Местные жители к яркому солнцу привыкли, но всем новоприбывшим приходится регулярно пользоваться кремами от загара.

Холодные дома

Климат в Новой Зеландии резкий: летний зной сменяется зимним холодом. К примеру, на Южном острове зимой даже выпадает снег. Но центрального отопления нет и, когда температура падает, приходится обогреваться с помощью электричества. Но это недешево.

В отдельных домах есть камины, но они не могут прогреть весь дом.

Высокая влажность

Климат здесь очень и очень влажный, в домах из-за этого часто образуется плесень. Причем не только на здании, но и на мебели, даже одежде.

Раннее закрытие

Жители этой страны стараются закончить рабочие дела пораньше. Потому круглосуточных магазинов в Новой Зеландии почти нет - как и кафе, работающих допоздна.