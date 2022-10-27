Исследователи назвали полезной функцией ковыряние в носу для мадагаскарского лемура
2022-10-27 09:18
Исследователи, изучающие необычное поведение мадагаскарского лемура, стали свидетелями того, как ночное существо ковыряло в носу и поедало слизь.
Известно, что примат размером с кошку, живущий в лесах острова в Индийском океане, использует свой длинный средний палец для охоты на личинок насекомых в полых бревнах.
Но впервые было зафиксировано, как он засунул палец в нос, а затем облизал его дочиста.
Подобное поведение наблюдалось и у других приматов, в том числе у людей, что побудило ученых заподозрить, что этот инстинкт может быть полезным для здоровья.
Считается, что слизь из носа может содержать белки, полезные для иммунной системы животного.
Опубликовано: Тарас Медведев
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