Исследователи назвали полезной функцией ковыряние в носу для мадагаскарского лемура

Исследователи, изучающие необычное поведение мадагаскарского лемура, стали свидетелями того, как ночное существо ковыряло в носу и поедало слизь.

Известно, что примат размером с кошку, живущий в лесах острова в Индийском океане, использует свой длинный средний палец для охоты на личинок насекомых в полых бревнах.

Но впервые было зафиксировано, как он засунул палец в нос, а затем облизал его дочиста.

Подобное поведение наблюдалось и у других приматов, в том числе у людей, что побудило ученых заподозрить, что этот инстинкт может быть полезным для здоровья.

Считается, что слизь из носа может содержать белки, полезные для иммунной системы животного.