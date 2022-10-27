МИД РФ: спутники США могут быть уничтожены при использовании на Украине

МИД РФ: спутники США могут стать целями удара при их применении в конфликте на Украине.

27 октября по сообщениям ТАСС заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН предупредил, что в случае использования США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, то эти спутники могут стать законной целью для удара.

Воронцов подчеркнул, что действия Запада подвергают риску мирную космическую деятельность, а также многочисленные процессы на земле, от которых зависит благополучие и жизнь людей.