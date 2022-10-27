Корона «Красы России» досталась 19-летней Дарье Луконькиной

В конкурсе, который прошел вчера в Сочи, за победу боролись пятьдесят красавиц, а победила «Мисс Нижний Новгород».

Победительница конкурса призналась, что очень взволнована, сообщает СтарХит.

«Победы я не ожидала, хотя очень хотела, чтобы титул был моим. Эмоции переполняют, я очень рада, буду нести этот титул с достоинством и гордостью всю жизнь», - сказала Дарья Луконькина.

После конкурса 19-летняя девушка планирует вернуться в родной Нижний Новгород, чтобы продолжить учебу в педагогическом университете. Красавица также мечтает заняться благотворительностью.

Кроме того, Даша хочет принять участие в еще одном конкурсе красоты - «Мисс Земля-2023».

К слову, ранее студентка и красавица уже получила высокий титул - «Мисс Нижний Новгород».