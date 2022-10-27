TotalEnergies объявил о росте прибыли в третьем квартале на 43%

TotalEnergies объявила в четверг о чистой прибыли в размере 6,6 млрд долларов в 3-м квартале, что на 43% больше, чем в 3-м квартале 2021 года.

По заявлению компании прибыль выросла, благодаря рекордным результатам деятельности по газу и СПГ с ростом цен на топливо.

«В условиях, когда средняя цена на нефть марки Brent составляет 100 долларов за баррель, а цены на газ усугубляются конфликтом на Украине, TotalEnergies смогла воспользоваться преимуществами своей интегрированной модели, особенно в отношении сжиженного природного газа (СПГ), для получения лучших результатов», — говорится в заявлении генерального директора группы Патрика Пуянне.

Группа уже получила 17,3 миллиарда долларов прибыли за девять месяцев, больше, чем за весь прошлый год (16 миллиардов долларов).