Домашний биофунгицид: дачные эксперты рассказали, как его сделать своими руками

Такое средство позволит защитить огород от грибковых инфекций, в его основу ложится скошенная трава.

Что надо для приготовления «фитоспорина»? Для начала - складировать скошенную траву в темном месте. Полить водой и накрыть «дышащим» материалом - например, тканью, спанбондом.

Через неделю трава немного подвялится, и с полкило такого материала нужно измельчить, положить в эмалированную кастрюлю, добавить чайную ложку мела и залить 5 литрами воды.

Лучше, если вода будет дождевой. Если используется водопроводная, желательно ее набрать заранее и остоять.

При нагревании содержимое кастрюли перемешивать деревянной лопаткой или ложкой. Кипятить на среднем огне 30 минут.

Полученный отвар процедить, вылить в стеклянную емкость и настоять 2 суток. Это все - "фитоспорин" домашнего приготовления готов.