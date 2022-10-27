Домашний биофунгицид: дачные эксперты рассказали, как его сделать своими руками
Такое средство позволит защитить огород от грибковых инфекций, в его основу ложится скошенная трава.
Что надо для приготовления «фитоспорина»? Для начала - складировать скошенную траву в темном месте. Полить водой и накрыть «дышащим» материалом - например, тканью, спанбондом.
Через неделю трава немного подвялится, и с полкило такого материала нужно измельчить, положить в эмалированную кастрюлю, добавить чайную ложку мела и залить 5 литрами воды.
Лучше, если вода будет дождевой. Если используется водопроводная, желательно ее набрать заранее и остоять.
При нагревании содержимое кастрюли перемешивать деревянной лопаткой или ложкой. Кипятить на среднем огне 30 минут.
Полученный отвар процедить, вылить в стеклянную емкость и настоять 2 суток. Это все - "фитоспорин" домашнего приготовления готов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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