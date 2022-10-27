Украинский беспилотник атаковал трансформатор на Балаклавской ТЭС в Крыму

ВСУ провели атаку на Балаклавскую ТЭС в Крыму с помощью бепилотной авиации, сообщают информационные агенства в четверг, 27 октября.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Отмечается, что матриальный ущерб нанесен минимальный и среди мирных жителей пострадавших нет. Атака не повлияла на энергосистему полуострова Крым.

Развожаев отметил, что средства РЛС засекли БПЛА и фактически увели его с траектории атаки, которая могла завершиться большим ущербом.

Балаклавская ТЭС мощностью 500 МВт, является одной из двух основных станций в энергосистеме Крыма, ей всего три года с момента ввода в эксплуатацию.