Украинский беспилотник атаковал трансформатор на Балаклавской ТЭС в Крыму
ВСУ провели атаку на Балаклавскую ТЭС в Крыму с помощью бепилотной авиации, сообщают информационные агенства в четверг, 27 октября.
«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», — написал телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Отмечается, что матриальный ущерб нанесен минимальный и среди мирных жителей пострадавших нет. Атака не повлияла на энергосистему полуострова Крым.
Развожаев отметил, что средства РЛС засекли БПЛА и фактически увели его с траектории атаки, которая могла завершиться большим ущербом.
Балаклавская ТЭС мощностью 500 МВт, является одной из двух основных станций в энергосистеме Крыма, ей всего три года с момента ввода в эксплуатацию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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