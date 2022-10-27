Бундесвер испытал лазерную пушку против беспилотиников
2022-10-27 10:53
Немецкие оружейные компании MBDA и Rheinmetall испытали новую лазерную пушку по беспилотной авиации.
Бундесвер приближается к использованию лазерного оружия как нового вида вооружений без классических боеприпасов.
Впервые немецкий военный корабль провел атаку на беспилотники с близкой дистанции в ходе испытаний высокоэнергетического лазерного оружия.
В ввиду секретности информации технические характеристики нового оружия Бундесвера производители не представляют, сообщается, что испытания прошли удовлетворительно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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