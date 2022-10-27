Иран ответил ООН на обвинения: Беспилотники «Герань» были разработаны на Украине

Получается, что Россия использует на Украине разработки украинских же инженеров, когда речь идет о БЛА «Герань-1» и «Герань-2».

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян, представил в офис ООН доказательства того, что российские БЛА сесмейства «Герань» были разработаны в КБ Луч (Украина) в 2005 - 2008 годах.

Тем самым Иран пытается снять обвинения в поставках боевых дронов России, которые в течение нескольких месяцев ему предъявляют США и ЕС.

Напомним, что Россия и Иран категорически отвергли все обвинения в совместных проектах по использованию иранских дронов-камикадзе «Шахид» для выполнения задач СВО.