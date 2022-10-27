Беларусь расторгла с Польшей соглашение о взаимном признании дипломов

2022-10-27 11:10

Беларусь остановила действие межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании и степеней в науке и искусстве.

МИД Беларуси отправит Польше уведомление о прекращении действия соглашения.

Соглашение действовало с 2005 года.

Постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале 25 октября.

Опубликовано: Денис Карвацкий