Беларусь расторгла с Польшей соглашение о взаимном признании дипломов

Собчак въехала в Литву как гражданка Израиля по программе госбезопасности

Руководитель департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что Ксения Собчак дейсвтительно находится в Литве, на что имеет право как гражданка Израиля.

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