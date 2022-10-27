Беларусь расторгла с Польшей соглашение о взаимном признании дипломов
2022-10-27 11:10
Беларусь остановила действие межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании и степеней в науке и искусстве.
МИД Беларуси отправит Польше уведомление о прекращении действия соглашения.
Соглашение действовало с 2005 года.
Постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале 25 октября.
Опубликовано: Денис Карвацкий
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
Президент Ирана Раиси считает, что беспорядки прокладывают путь террористическим атакам
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Герцог: Израиль не может поставлять Украине ПВО из соображений безопасности
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО