Согласно данным портала Гуаньча его читатели согласны с тем, что Украина внешний инструмент политики США.

Это заявление сделал Путин, и простые жители Поднебесной поддерживают слова Владимира Владимировича.

Сам Путин высказался крайне жестко, по его словам Украина уже лишилась суверенитета и используется Америкой как таран против Российской Федерации.

Схожие мнения высказали и читатели Гуаньча, которые указывают, что простые украинцы вынуждены умирать ради интересов заокеанских хозяев.