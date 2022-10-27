Жители Китая поддерживают жесткое заявление Путина касательно Украины
2022-10-27 11:17
Согласно данным портала Гуаньча его читатели согласны с тем, что Украина внешний инструмент политики США.
Это заявление сделал Путин, и простые жители Поднебесной поддерживают слова Владимира Владимировича.
Сам Путин высказался крайне жестко, по его словам Украина уже лишилась суверенитета и используется Америкой как таран против Российской Федерации.
Схожие мнения высказали и читатели Гуаньча, которые указывают, что простые украинцы вынуждены умирать ради интересов заокеанских хозяев.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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