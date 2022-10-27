Кудрявцева заявила, что Собчак, покинувшая Россию, решит вопрос с уголовным делом
2022-10-27 11:21
Ведущая Лера Кудрявцева уверена, что Ксения Собчак решит вопрос с уголовным делом, а поэтому нет нужды за нее переживать.
Известная ведущая и актриса Лера Кудрявцева убеждена, что не нужно переживать за Ксению Собчак, которая накануне покинула РФ по причине уголовного дела против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
Кудрявцева написала в своем Телеграм-канале, что Ксения Анатольевна "все вырулит", а "карты не врут".
В ночь на 26 октября знаменитая блондинка покинула государство. Добиралась Собчак через Белоруссию в Литву. До этого в ее особняке был произведен обыск.
Муж звезды экрана и интернета, режиссер Константин Богомолов находится в РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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