Кудрявцева заявила, что Собчак, покинувшая Россию, решит вопрос с уголовным делом

Ведущая Лера Кудрявцева уверена, что Ксения Собчак решит вопрос с уголовным делом, а поэтому нет нужды за нее переживать.

Известная ведущая и актриса Лера Кудрявцева убеждена, что не нужно переживать за Ксению Собчак, которая накануне покинула РФ по причине уголовного дела против ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Кудрявцева написала в своем Телеграм-канале, что Ксения Анатольевна "все вырулит", а "карты не врут".

В ночь на 26 октября знаменитая блондинка покинула государство. Добиралась Собчак через Белоруссию в Литву. До этого в ее особняке был произведен обыск.

Муж звезды экрана и интернета, режиссер Константин Богомолов находится в РФ.