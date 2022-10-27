Госдума России приняла закон о запрете проката фильмов с пропагандой ЛГБТ
2022-10-27 11:28
Государственная дума России приняла законопроект, запрещающий прокат кинопродукции с пропагандой ЛГБТ.
Госдума России на пленарном заседании приняла закон о запрете проката фильмов с пропагандой ЛГБТ. Соответствующие изменения будут внесены также в статью 5.1 федерального закона о господдержке отечественной кинематографии.
Будет дополнен перечень причин, по которым будет отказано в выдаче прокатного удостоверения. В частности, прокат фильмов на территории Российской Федерации будет запрещен, если они содержат "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и(или) предпочтения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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