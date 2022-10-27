Турецкие оборонные компании представили новый дрон-камикадзе ALPAGUT
2022-10-27 11:29
Новый турецкий БПЛА ALPAGUTпоказали на выставке вооружений SAHA EXPO-2022, которая проходит в Стамбуле с 25 по 28 октября.
Дрон является общим продуктом компании Roketsan и STM. Умный боеприпас разработали в интересах вооруженных сил Турции и дружественных стран, заявили представители компаний.
На канале компании STM опубликован анимированный видеоролик, демонстрирующий принцип действия беспилотника и рассказывающий о его основных технических характеристиках.
Носителем ALPAGUT может быть Bayraktar Akinci или другие турецкие БПЛА, где дрон фиксируется как боеприпас на одну из точек подвески. С колесной или морской платформы БПЛА можно запускать из специальных направляющих.
Опубликовано: Тарас Медведев
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