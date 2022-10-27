Турецкие оборонные компании представили новый дрон-камикадзе ALPAGUT

Новый турецкий БПЛА ALPAGUTпоказали на выставке вооружений SAHA EXPO-2022, которая проходит в Стамбуле с 25 по 28 октября.

Дрон является общим продуктом компании Roketsan и STM. Умный боеприпас разработали в интересах вооруженных сил Турции и дружественных стран, заявили представители компаний.

На канале компании STM опубликован анимированный видеоролик, демонстрирующий принцип действия беспилотника и рассказывающий о его основных технических характеристиках.

Носителем ALPAGUT может быть Bayraktar Akinci или другие турецкие БПЛА, где дрон фиксируется как боеприпас на одну из точек подвески. С колесной или морской платформы БПЛА можно запускать из специальных направляющих.