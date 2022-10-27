По мнению ученых человечество столкнулось с чрезвычайной климатической ситуацией

По мнению группы исследователей, наша Земля уже находится в состоянии повышенной готовности к климатическим катаклизмам.

«Человечество явно уже столкнулось с чрезвычайной климатической ситуацией», — пишут авторы во главе с Уильямом Рипплом и Кристофером Вольфом из Орегонского государственного университета незадолго до климатической конференции COP27 в Шарм-эль. Египет Шейх. В последние годы Риппл при поддержке тысяч других исследователей со всего мира неоднократно предупреждал о такой «климатической чрезвычайной ситуации» и призывал к контрмерам.

Команда сообщает в журнале BioScience, что 16 из 35 проанализированных параметров, важных для климата, в настоящее время находятся на рекордном уровне. К ним относятся, например, поголовье скота на земле и потребление газа, нефти и угля, а также скорость таяния ледников и ледяного щита Гренландии.

Среди достижений несколько противодействующих глобальному потеплению факторов, таких как использование солнечной и ветровой энергии.

В другой части отчета авторы указывают на последствия климатического кризиса, такие как усиление волн тепла, наводнения и лесные пожары.

«Как мы видим из ежегодного увеличения числа климатических катастроф, мы находимся в середине серьезного климатического кризиса, и он будет только ухудшаться, если мы продолжим делать то, что мы делаем», — сказал Вольф.

Авторы призывают к контрмерам, в том числе к лучшему сохранению природы и устранению практически всех выбросов от ископаемого топлива.