Собчак попала в Литву по израильскому паспорту, иначе бы не пустили

Российская телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак покинула Россию, 40-летняя женщина отправилась с сыном в Литву через Беларусь.

Ксения Собчак, одна из самых известных российских телеведущих, бежала из страны. Она отправилась в Литву через Беларусь в среду. В заявлении на своем сайте Ксения подтвердила, что находится за пределами России, но не сообщила подробностей о своем местонахождении.

Ранее следователи провели обыск в доме знаменитости в Подмосковье. Коммерческий директор ее медиакомпании Кирилл Суханов арестован по обвинению в вымогательстве. Государственное информационное агентство ТАСС и государственный телеканал RT сообщили со ссылкой на полицию, что Собчак также подозревают в причастности к крупному делу о вымогательстве. Такое правонарушение может быть наказано лишением свободы на срок до 15 лет.

Собчак отвергла обвинения, заявив, что они были попыткой оказать давление на ее медиакомпанию Attention Media. Власти планируют подавить независимые СМИ. По ее словам, теперь она будет решать «проблемы» удаленно.

Непонятно, как Собчак смогла пересечь границу с Литвой: страна запретила въезд в страну гражданам России. Источник в пограничной службе Литвы сообщил, что Собчак въехала в страну с израильским паспортом.

По данным израильской газеты Haaretz, в этом году Собчак получила израильское гражданство. Однако в своем заявлении Собчак отрицает наличие какого-либо гражданства, кроме российского.

Собчак — дочь Анатолия Собчака, бывшего мэром Санкт-Петербурга в 1990-е годы. Его заместителем в это время был кремлевский босс Владимир Путин. Сообщается, что Собчак является крестницей Путина.