Китайские города удваивают борьбу с COVID по мере расширения вспышек

Китайские города от Уханя до Синина на северо-западе Китая удваивают меры по борьбе с COVID-19, опечатывают здания, закрывают районы и бросают миллионы людей в бедственное положение в попытке остановить расширяющиеся вспышки.

Китай в четверг сообщил, что третий день подряд по всей стране зарегистрировано более 1000 новых случаев заболевания COVID.

Этот показатель является скромным по сравнению с десятками тысяч случаев в день, которые привели к полномасштабному карантину в Шанхае в начале этого года, но этого достаточно, чтобы ввести дополнительные ограничения по всей стране.

Число случаев заболевания коронавирусом в Китае по мировым стандартам остается небольшим, но его сверхстрогие и разрушительные меры сдерживания в этом году против высокопередаваемого варианта омикрона сильно сказались на второй по величине экономике мира.