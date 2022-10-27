Собчак въехала в Литву как гражданка Израиля по программе госбезопасности

Руководитель департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что Ксения Собчак дейсвтительно находится в Литве, на что имеет право как гражданка Израиля.

Известная ведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак вправе была пересечь границу с Литвой по израильскому паспорту, о чём сообщил руководитель департамента госбезопасности прибалтийского государства Дарюс Яунишкис.

Чиновник объяснил, что Собчак, являясь гражданкой Израиля, может въехать в Литву без визы, и пребывать на территории страны на протяжении 90 суток.

Яунишкис в курсе, что российская журналистка сейчас находится в Литве, а ее нахождение здесь не несет какой-либо угрозы.

