Собчак въехала в Литву как гражданка Израиля по программе госбезопасности
2022-10-27 11:57
Руководитель департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сообщил, что Ксения Собчак дейсвтительно находится в Литве, на что имеет право как гражданка Израиля.
Известная ведущая, журналистка и блогер Ксения Собчак вправе была пересечь границу с Литвой по израильскому паспорту, о чём сообщил руководитель департамента госбезопасности прибалтийского государства Дарюс Яунишкис.
Чиновник объяснил, что Собчак, являясь гражданкой Израиля, может въехать в Литву без визы, и пребывать на территории страны на протяжении 90 суток.
Яунишкис в курсе, что российская журналистка сейчас находится в Литве, а ее нахождение здесь не несет какой-либо угрозы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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