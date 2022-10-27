Что известно о промежуточных выборах в США 8 ноября

«Это самые важные выборы поколения» — политики США обращаются к своему народу именно с этой формулой, но на этот раз есть много признаков того, что это правда.

Настроения в США накалены, а интерес к промежуточным выборам необычайно высок и все больше подогревается СМИ.

Избиратели определят кто займет 35 из 100 мест в Сенате и всех 435 представителей в Палате представителей. В каждом из 50 штатов США есть два сенатора США. Срок их полномочий составляет шесть лет - примерно треть из них переизбирается каждые два года. С другой стороны, Палата представителей полностью переизбирается каждые два года. Каждый штат выбирает разное число депутатов в зависимости от количсетва населения.

Кроме того, новые губернаторы будут назначены в 36 штатах. Это самый влиятельный пост в федеральном государстве, сравнимый с премьер-министром в Германии. Во многих штатах также переопределяются собственные конгрессы и некоторые другие должности — вплоть до шерифов и школьных советов, которые также могут иметь большое местное влияние на правоприменение.

В 1845 году Конгресс США принял закон, согласно которому выборы всегда должны проводиться во вторник после первого понедельника ноября. В Соединенных Штатах 19 века, находившихся под сильным влиянием сельского хозяйства и религии, этот день был выбран потому, что он мог гарантировать две вещи: с одной стороны, посев и сбор урожая уже закончились, а суровая зима еще не началась, а с другой стороны, никому не нужно было посещать церковную службу.

Сегодня много критики в адрес того, что день выборов в США не является государственным праздником. Демократы, в частности, считают, что это означает, что многие из их сторонников не хотят мириться с зачастую длинными очередями на избирательных участках.

Согласно переписи населения, в 2020 году право голоса имели около 252 миллионов американцев старше 18 лет, а проголосовали около 155 миллионов или около 67 процентов — очень высокий показатель для США.