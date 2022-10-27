Не смотря на призыв Штайнмайера Берлин не станет побратимом Киева

В настоящее время Берлин не планирует побратимства города с украинской столицей, но хочет развивать контакты с Киевом, сообщила Сенатская канцелярия немецкой столицы.

Мэр Берлина Франциска Гиффи в последний раз подробно беседовала со своим коллегой Виталием Кличко в Праге в конце сентября по случаю присоединения Берлина к «Пакту о вольных городах». Что касается Киева, то в настоящее время основное внимание уделяется тесно скоординированным мерам помощи, таким как доставка медикаментов.

«В связи с острой ежедневной обстановкой в Киеве, с которой приходится иметь дело мэру Кличко и его администрации, требуется быстрая и несложная помощь», - сообщили в канцелярии Сената: «Для Берлина в настоящее время на первом плане стоит конкретная и основанная на потребностях поддержка, и живая солидарность».

По данным Канцелярии Сената, Берлин также хочет участвовать в реконструкции Киева в долгосрочной перспективе с конкретной помощью и совместными проектами.

«В ближайшее время мы согласуем это с действующими лицами в стране и в районах и разработаем конкретные предложения для Киева», - сказала мэр Берлина.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Киев во вторник вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским призвали к побратимству немецких и украинских городов. Таким образом, нужно поддержать украинские муниципалитеты, чтобы они лучше пережили предстоящую зиму. В Берлине приветствуют призыв Федерального президента шире использовать муниципальные инструменты внешней политики по отношению к украинским городам и общинам, сообщили в Канцелярии Сената.

Уже есть успешное сотрудничество Берлина с Киевом на разных уровнях. Оба города уже подписали меморандум о взаимопонимании в 2017 году, который предусматривает более тесное сотрудничество в сферах городского развития, административной организации, экономики и цифровизации. «У нас уже есть подходящие рамки для установления широкого спектра сотрудничества», рассказали в Сенате На районном уровне Штеглиц-Целендорф имеет партнерские отношения с Харьковом, а Шарлоттенбург-Вильмерсдорф - с Киевом-Печерском.

Столица земли Бранденбург Потсдам хочет поддержать город Ивано-Франковск на западе Украины с помощью городского партнерства, заявил в среду мэр Майк Шуберт.

В настоящее время у Берлина 17 городов-партнеров по всему миру, включая Брюссель, Стамбул, Лондон, Токио и Варшаву. Партнерство города с Парижем существует уже 35 лет. Побратимство города с Москвой, существовавшее с 1991 года, официально приостановлено.