Дмитрий Медведев назвал украинцев "разменной монетой"

Замруководитель Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об ситуации в Украине и большой американской игре.

Экс-президент РФ опубликовал очередной пост в своем Telegram.

По мнению Медведева, "для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины."

Добавив, что "что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений."