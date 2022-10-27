Дмитрий Медведев назвал украинцев "разменной монетой"
2022-10-27 12:06
Замруководитель Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об ситуации в Украине и большой американской игре.
Экс-президент РФ опубликовал очередной пост в своем Telegram.
По мнению Медведева, "для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины."
Добавив, что "что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений."
Опубликовано: Денис Карвацкий
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