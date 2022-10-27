Россия имеет право и возможности, чтобы атаковать западные коммерческие спутники

Россия может атаковать западные коммерческие спутники, если они будут использованы в войне на Украине.

В этом случае они являются законными мишенями для России, заявил высокопоставленный представитель российского министерства иностранных дел в Организации Объединенных Наций (ООН) Константин Воронцов.

Константин Воронцов, заместитель директора департамента нераспространения и контроля над вооружениями министерства, обвинил США и их союзников в использовании космоса для установления господства Запада.

По его словам, использование спутников для поддержки Вооруженных сил Украины — это «чрезвычайно опасная тенденция» и «провокация».

Такие страны, как Китай, Россия или США, обладают техническими средствами для того, чтобы сбивать или повреждать спутники на орбите. Воронцов не назвал конкретные компании и группировки с

путников. Глава Tesla Илон Маск заявил в начале октября, что компания SpaceX продолжит финансировать свой интернет-сервис Starlink в Украине, сославшись на необходимость «добрых дел».

Сообщается, что украинская армия активно пользуется услугами Starlink. Маск также объявил, что активирует свой спутниковый широкополосный сервис Starlink для жителей в Иране.