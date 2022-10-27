Россия имеет право и возможности, чтобы атаковать западные коммерческие спутники
Россия может атаковать западные коммерческие спутники, если они будут использованы в войне на Украине.
В этом случае они являются законными мишенями для России, заявил высокопоставленный представитель российского министерства иностранных дел в Организации Объединенных Наций (ООН) Константин Воронцов.
Константин Воронцов, заместитель директора департамента нераспространения и контроля над вооружениями министерства, обвинил США и их союзников в использовании космоса для установления господства Запада.
По его словам, использование спутников для поддержки Вооруженных сил Украины — это «чрезвычайно опасная тенденция» и «провокация».
Такие страны, как Китай, Россия или США, обладают техническими средствами для того, чтобы сбивать или повреждать спутники на орбите. Воронцов не назвал конкретные компании и группировки с
путников. Глава Tesla Илон Маск заявил в начале октября, что компания SpaceX продолжит финансировать свой интернет-сервис Starlink в Украине, сославшись на необходимость «добрых дел».
Сообщается, что украинская армия активно пользуется услугами Starlink. Маск также объявил, что активирует свой спутниковый широкополосный сервис Starlink для жителей в Иране.
Опубликовано: Тарас Медведев
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