Spiegel рассказал о нежелании немецких солдат служить в армии Германии из-за событий в Украине.

Бундесвер испытывает проблемы с укомплектование своих подразделений солдатами из-за событий в Украине, пишет Spiegel. Немецкие солдаты все чаще желают уволиться на фоне возможной эскалации конфликта.

"Количество желающих уволиться с военной службы увеличилось с 209 человек в 2001 году, до 810 человек только за восемь месяцев этого года", - следует из данных Бундесвера.

Немецкий обозреватель Севим Дагделен подчеркнул, что приведенные цифры красноречиво свидетельствуют об отношении народа в целом к проводимой политике действующего правительства ФРГ.