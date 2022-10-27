Spiegel: Бундесвер испытывает проблемы с солдатами из-за событий в Украине
2022-10-27 12:25
Spiegel рассказал о нежелании немецких солдат служить в армии Германии из-за событий в Украине.
Бундесвер испытывает проблемы с укомплектование своих подразделений солдатами из-за событий в Украине, пишет Spiegel. Немецкие солдаты все чаще желают уволиться на фоне возможной эскалации конфликта.
"Количество желающих уволиться с военной службы увеличилось с 209 человек в 2001 году, до 810 человек только за восемь месяцев этого года", - следует из данных Бундесвера.
Немецкий обозреватель Севим Дагделен подчеркнул, что приведенные цифры красноречиво свидетельствуют об отношении народа в целом к проводимой политике действующего правительства ФРГ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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