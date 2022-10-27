Обнаружение «темной материи» может изменить лечение рака

Ученые узнали больше о загадочной роли эпигенетики, изучения того, как меняются гены, в управлении развитием рака.

Часто называемая «темной материей», она может изменить способ обнаружения и лечения рака, как предполагает исследование Института исследования рака.

И это может привести к новым формам тестов на заболевание, которые помогут адаптировать лечение.

Но до этого еще далеко, поскольку исследования все еще находятся на ранней стадии.

Когда большинство людей думают о генетике, они думают о структурных изменениях кода ДНК, которые передаются из поколения в поколение.

В результате огромное внимание уделяется тому, как эти генные мутации вызывают рост рака.

Но в последние годы ученые открыли другое явление, не столь прямое, называемое эпигенетикой.

Эпигенетика — это исследование того, как поведение человека и окружающая среда могут вызывать изменения, влияющие на работу его генов.

Ваша эпигенетика меняется с возрастом и в зависимости от того, где вы живете и как вы живете.

Эпигенетика не изменяет код ДНК, но может контролировать доступ к генам, и все чаще рассматривается как играющая важную роль в развитии рака.