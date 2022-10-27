Обнаружение «темной материи» может изменить лечение рака
Ученые узнали больше о загадочной роли эпигенетики, изучения того, как меняются гены, в управлении развитием рака.
Часто называемая «темной материей», она может изменить способ обнаружения и лечения рака, как предполагает исследование Института исследования рака.
И это может привести к новым формам тестов на заболевание, которые помогут адаптировать лечение.
Но до этого еще далеко, поскольку исследования все еще находятся на ранней стадии.
Когда большинство людей думают о генетике, они думают о структурных изменениях кода ДНК, которые передаются из поколения в поколение.
В результате огромное внимание уделяется тому, как эти генные мутации вызывают рост рака.
Но в последние годы ученые открыли другое явление, не столь прямое, называемое эпигенетикой.
Эпигенетика — это исследование того, как поведение человека и окружающая среда могут вызывать изменения, влияющие на работу его генов.
Ваша эпигенетика меняется с возрастом и в зависимости от того, где вы живете и как вы живете.
Эпигенетика не изменяет код ДНК, но может контролировать доступ к генам, и все чаще рассматривается как играющая важную роль в развитии рака.
Опубликовано: Тарас Медведев
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
В Баварии задержан оператор крупной наркоплатформы в даркнете
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО