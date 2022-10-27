Следственный комитет завел первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время

Военно-следственный отдел СКР одного из регионов возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника по части 2.1 статьи 332 УК РФ.

Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в Telegram.

Установлено, что обвиняемый, «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях», будучи контрактником.



Данное преступление предполагает наказание от двух до трех лет лишения свободы.