Во всех областях Украины из-за ракетной угрозы объявлена воздушная тревога
2022-10-27 12:53
Украинские СМИ сообщают, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
В четверг после полудня, 27 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила, что во всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги ввиду ракетной опасности.
Также обозреватели «Страны», ссылаясь на очевидцев, сообщили о прогремевших под Киевом взрывах, которые, предположительно, являются результатом разминирования боеприпасов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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