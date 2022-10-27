МИД России: западные страны должны убедить Киев отказаться от «грязной бомбы»

Мария Захарова призвала страны Запада убедить Киев отказаться от опасной авантюры с «грязной бомбой».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада убедить Киев отказаться от опасной авантюры с "грязной бомбой".

"Москва призывает запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей для всех авантюры, и от всех других действий, связанных с ядерным шантажом", - сказала она.

Мария Захарова обвинила президента Украины в том, что он придумал новый способ убедить Запад в ядерной опасности, исходящей от России. Сначала это была Запорожская АЭС, теперь "грязная бомба", уточнила оно.