МИД России: западные страны должны убедить Киев отказаться от «грязной бомбы»
2022-10-27 13:19
Мария Захарова призвала страны Запада убедить Киев отказаться от опасной авантюры с «грязной бомбой».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала страны Запада убедить Киев отказаться от опасной авантюры с "грязной бомбой".
"Москва призывает запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей для всех авантюры, и от всех других действий, связанных с ядерным шантажом", - сказала она.
Мария Захарова обвинила президента Украины в том, что он придумал новый способ убедить Запад в ядерной опасности, исходящей от России. Сначала это была Запорожская АЭС, теперь "грязная бомба", уточнила оно.
Опубликовано: Максим Алексеев
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