Ужасающие планы Гитлера по вторжению в Великобританию раскрыты в архивных нацистских военных документах
Ужасающие планы Гитлера по вторжению в Великобританию раскрылись после нахождения тайника, где находились нацистские военные документы.
Подробный архив, составленный в августе 1940 года и воспроизведенный в 1941 году, содержит карты и фотографии основных целей вдоль восточного побережья и в Центральных землях
Они показывают, что приморские города были бы ключевыми целями, когда немецкая армия штурмовала берег после разгрома королевских ВВС летом 1940 года.
Местом высадки определено северное побережье Кента между Рекулвером и заливом Херн.
Пакеты были отправлены на немецкие базы для подготовки к операции "Морской волк" - кодовому названию запланированного вторжения осенью 1940 года.
Аукционист Бен Джонс сказал: “Это пугающее представление о том, что могло бы произойти, если бы Королевские ВВС проиграли битву за Британию”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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