Пресс-секретарь Кремля: Путин никаких посланий о мире Зеленскому не передавал

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Гвинеи-Бисау о послании президента России лидеру Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Гвинеи-Бисау, заявив, что никаких специфических посланий о мире президент России Владимир Путин украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не передавал.

"Об этом даже речи не шло. Никаких специфических посланий в данном случае не было", - сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что президент африканской страны Гвинеи-Бисау, находясь с визитом в Киеве, заявил Владимиру Зеленскому, что он привез послание от Владимира Путина в котором российский лидер выразил желание начать переговоры о мире.