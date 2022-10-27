Пресс-секретарь Кремля: Путин никаких посланий о мире Зеленскому не передавал
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Гвинеи-Бисау о послании президента России лидеру Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Гвинеи-Бисау, заявив, что никаких специфических посланий о мире президент России Владимир Путин украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не передавал.
"Об этом даже речи не шло. Никаких специфических посланий в данном случае не было", - сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее сообщалось, что президент африканской страны Гвинеи-Бисау, находясь с визитом в Киеве, заявил Владимиру Зеленскому, что он привез послание от Владимира Путина в котором российский лидер выразил желание начать переговоры о мире.
Опубликовано: Максим Алексеев
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