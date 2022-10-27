В Израиле доказали, что библейские события происходили на самом деле

Исследователи реконструировали описанные в Библии сражения. Руины древних городов раскрыли несколько загадок.

Международная исследовательская группа, возглавляемая археологами Израиля, изучила древние находки из 17 регионов страны.

Все артефакты были найдены на месте сожженных древних городов.

На основе памяти геомагнитного поля ученым удалось раскрыть несколько загадок.

Ими были восстановлены военные события с 12 по 6 вв. до нашей эры, в результате которых пали царства Иудеи и Израиля.

В ходе изучения стало ясно, что все эти события действительно описаны в Библии.

Взяв данные о магнитном поле в 17 исторических местах Израиля и восстановив хронологию древних войн, исследователи сравнили их с данными найденных артефактов.

Ученые подтвердили, что иудейский город Беш-Шемеш был разрушен в результате внутреннего израильско-иудейского конфликта в начале 8 века до нашей эры, о чем говорится и в Библии.

И таких совпадений нашлось множество. Теперь с уверенностью можно говорить, что Библия отражает реально происходившие много веков назад события.